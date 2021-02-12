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وزيرا خارجية أمريكا وكوريا الجنوبية يناقشان الأوضاع في كوريا الشمالية وميانمار

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وزيرا خارجية أمريكا وكوريا الجنوبية يناقشان الأوضاع في كوريا الشمالية وميانمار
Reuters
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أول اتصال هاتفي له مع نظيره الكوري الجنوبي الجديد تشونغ إيوي يونغ، وأكدا الالتزام بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الخميس في واشنطن، إن بلينكن تعهد خلال الاتصال مع تشونغ، الذي تولى منصبه يوم الثلاثاء، بشراكة كاملة لتعزيز قوة التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. 

وذكر بيانان أصدرته الدولتان أن بلينكن وتشونغ أبديا قلقهما بشأن الانقلاب العسكري في ميانمار.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تعهدا خلال قمتهما الأولى في 2018 ببناء علاقات جديدة والعمل من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل.

لكن قمتهما الثانية في 2019 وما أعقبها من محادثات انهارت حيث رفضت الولايات المتحدة عرض كوريا الشمالية بتفكيك منشأتها النووية الرئيسية مقابل تخفيف العقوبات.

المصدر: رويترز 

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