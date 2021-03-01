"الأناضول": وزارة الموارد المائية تؤكد دعم أردوغان لإيجاد حل دائم لملف المياه مع بغداد

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن وزارة الموارد المائية قالت إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "يدعم إيجاد حل دائم لملف المياه مع بغداد".

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وأشارت إلى أن الوزارة أكدت تقديم مقترحات إلى الجانب التركي بخصوص الحصص المائية في نهر الفرات، وأن ذلك جاء في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عون ذياب، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وقال ذياب: "هناك رغبة من الجانب التركي، وبشكل خاص من قبل الرئيس التركي، بإيجاد حلول لملف المياه مع العراق"، مشيرا أن وزارة الموارد المائية العراقية "لديها نفس الرغبة بحل هذا الملف"، بحسب "الأناضول".

وكشفت "الأناضول" أن ذياب "أوضح أن الوزارة قدمت مقترحات وآراء إلى الجانب التركي من خلال استمرار التباحث والتعاون للوصول إلى حلول حقيقية، إضافة إلى التعاون في مجالات أخرى"، وأنه "نوه إلى أن اتفاقا سابقا كان معمولا به بشأن نهر الفرات، يقضي بإطلاق الجانب التركي 500 متر مكعب بالثانية من المياه كحد أدنى على الحدود التركية – السورية، وتقسم تلك الكميات باتفاق ثان بنسبة 58 % للعراق، و42 % إلى سوريا، لكي يصل عند الحدود العراقية – السورية في منطقة حصيبة نحو 290 مترا مكعبا في الثانية كحد أدنى".

وأعلن ذياب أن "مستويات تدفق المياه في نهر الفرات جيدة، لكن ذلك لا يعد مسألة دائمة، لكون الوضع في سوريا غير مستقر، والزراعة محدودة على حوض الفرات بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي في الجانب السوري"، وفقا لـ"الأناضول".

المصدر: "الأناضول"