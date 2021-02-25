تركيا والعراق يعتزمان فتح معبر حدودي جديد

أعلن وزير النقل والبنى والتحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، اليوم الخميس، عن نية بلاده فتح معبر حدودي جديد مع العراق.

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وقال الوزير التركي، خلال لقاء مع نظيره العراقي ناصر حسين بندر في اسطنبول، إن الهدف هو تأسيس تعاون وثيق مع العراق لتطوير بنيته التحتية، حيث يعتزم البلدان فتح معبر حدودي جديد وتأسيس خط سكك حديدية بينهما.

وشدد إسماعيل أوغلو على أن المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات واتصالات بين القطاعين العام والخاص بالبلدين، للتعاون في مجالات مختلفة، في خطوة لتعزيز رخاء وجودة المعيشة للشعب العراقي.

بدوره، أعرب وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر، عن رغبة بغداد في تأسيس تعاون وثيق مع تركيا، في مجالات النقل البري والجوي والسكك الحديدية، آملا في فتح خط الترانزيت بين البلدين، في أقرب وقت ممكن.

المصدر: الأناضول