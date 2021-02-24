الكاظمي: العراق جاد في تطبيق الاتفاقيات الثنائية مع الأردن

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن بلاده جادة في تطبيق الاتفاقيات الثنائية مع الأردن.

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وقال الكاظمي خلال استقباله وفدا أردنيا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، إن "النية الجادة والإصرار متوافران لدى البلدين من أجل تطبيق الاتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون كافة، وخاصة في قطاعات الإسكان والطاقة والصحة والتعليم والصناعة والتجارة والقطاع المصرفي، وكذلك البرمجيات الحديثة".

وأكد رئيس الحكومة العراقية، أهمية دور القطاع الخاص في البلدين، وأهمية التعاون الذي بدأ في الإطار الأمني والسياسي ضمن التعاون الثلاثي الذي ضم مصرأيضا، ليتسع ويشتمل الأمن والإستقرار بمفهومه الأوسع، وفقا للبيان.

المصدر: RT