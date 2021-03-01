المعارضة الأرمنية تقترح صفقة على باشينيان

دعا رئيس كتلة "مشرق أرمينيا" البرلمانية المعارضة، إيدمون ماروكيان، رئيس وزراء البلاد، نيكول باشينيان، للتخلي عن فكرة إقالة رئيس أركان الجيش، أونيك غاسباريان، مقترحا عليه صفقة.

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وجاء في بيان صدر عن ماروكيان: "نحن جاهزون لتوقيع أي وثيقة مع رئيس الوزراء سنؤكد فيها أننا لن نرشح أحدا ولن نؤيد أي مرشح لمنصب رئيس وزراء البلاد حال استقالته وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة".

من جهته دعا رئيس أرمينيا، أرمين ساركسيان، المواطنين والقوى السياسية لتجنب إثارة عدم الاستقرار في البلاد.

وانطلقت تظاهرات احتجاج جديدة في أرمينيا الأسبوع الماضي بعد أن طالب أركان الجيش باستقالة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، والحكومة كلها. من جانبه اعتبر باشينيان هذه الدعوات محاولة انقلاب، داعيا أنصاره للخروج إلى الشوارع، كما طلب من رئيس الدولة بإقالة رئيس أركان الجيش.

المصدر: RT



