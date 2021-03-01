حشد من معارضي رئيس وزراء أرمينيا يقتحمون مبنى حكوميا حيث يقع عدد من الوزارات

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، بأن حشدا من معارضي رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، اقتحموا المبنى الحكومي وسط العاصمة يريفان.

وأضاف أن المبنى يقع فيه عدد من الوزارات.

وأجرى المعارضون مظاهرة في الطابق الأول للمبنى ودعوا موظفي الوزارات لعدم المشاركة في تظاهرات أنصار باشينيان.

كما طالبوا باستقالة رئيس الوزراء قبل أن يغادروا المبنى.

وتشهد يريفان خلال الأيام الأخيرة تظاهرات احتجاج جديدة ضد باشينيان.

المصدر: نوفوستي