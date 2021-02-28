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البيت الأبيض يقلل من أهمية إعلان بايدن المرتقب بشأن السعودية

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البيت الأبيض يقلل من أهمية إعلان بايدن المرتقب بشأن السعودية
Reuters
البيت الأبيض
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قلل مسؤول في البيت الأبيض من أهمية إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقب غدا الاثنين بشأن المملكة العربية السعودية.

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بايدن: سنصدر إعلانا يوم الاثنين عن السعودية عقب تقرير المخابرات عن ولي العهد
بايدن: سنصدر إعلانا يوم الاثنين عن السعودية عقب تقرير المخابرات عن ولي العهد

وقال المسؤول، من دون كشف هويته، إن الإدارة الأمريكية لن تتخذ إجراءات كبيرة.

وأوضح قائلا "اتخذت الإدارة الأمريكية مجموعة كبيرة من الإجراءات يوم الجمعة. الرئيس يشير إلى أن وزارة الخارجية ستقدم يوم الاثنين المزيد من التفاصيل عن هذه الإجراءات لكن لا إعلانات جديدة".

وكان بايدن قال أمس السبت إن إدارته ستصدر إعلانا يوم الاثنين عن السعودية في أعقاب تقرير المخابرات الأمريكية الذي خلص إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي.


المصدر: رويترز

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