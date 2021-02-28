بايدن يرحب بإجازة الاستخدام الطارىء للقاح "جونسون أند جونسون" ويوجه تحذيرا للمواطنين

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت، بإجازة هيئة سلامة الأغذية والأدوية الأمريكية الاستخدام الطارىء للقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، والمكون من جرعة واحدة فقط.

ورغم أن بايدن رحب بالخطوة إلا أنه حذر الأمريكيين من عدم التخلي عن حذرهم مع انتشار الطفرات الجديدة للفيروس.

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وقال بايدن في بيان "على الرغم من أننا نحتفل بأخبار اليوم، فإنني أحث الجميع على الاستمرار في غسل أيديهم، والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في ارتداء الكمامات".

وتابع قائلا: "كما قلت مرات عديدة، لا يزال من المرجح أن تسوء الأمور مرة أخرى مع انتشار المتغيرات الجديدة للفيروس، وقد ينعكس ذلك على التحسن الحالي".

وأجازت هيئة سلامة الأغذية والأدوية الأمريكية، الاستخدام الطارىء للقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، المكون من جرعة واحدة فقط.

وصوت مستشارو اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في وقت سابق، على التوصية بمنح تصريح استخدام طارئ لهذا اللقاح.

وأصبح لقاح "جونسون أند جونسون" هو الثالث المصرح باستخدامه في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات