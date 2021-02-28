 
مباشر

كورونا المتحور يهدد الولايات المتحدة بموجة تفش جديدة

أخبار العالم

كورونا المتحور يهدد الولايات المتحدة بموجة تفش جديدة
Reuters
كورونا المتحور يهدد الولايات المتحدة بموجة تفش جديدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pv55

أعرب مسؤولون اتحاديون في الولايات المتحدة عن قلقهم من أن التراجع في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا على المستوى الوطني بدأ بالتسطح مع تزايد انتشار إحدى السلالات في جميع البلاد.

وحذر المسؤولون من تخفيف بعض الولايات للقيود المفروضة للوقاية من كوفيد- 19، قائلين إن الأمة لا تزال في وضع محفوف بالمخاطر قد يتحول إلى موجة رابعة قبل تطعيم المزيد من السكان، حسبما أفادت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

إقرأ المزيد
كورونا يحصد أرواح نصف مليون شخص في الولايات المتحدة
كورونا يحصد أرواح نصف مليون شخص في الولايات المتحدة

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي للصحفيين في بيان صحفي: "نحن في هذا الموقف المحفوف بالمخاطر الذي كنا فيه مباشرة قبل زيادة حالات الإصابة في الخريف، حيث يمكن لأي شيء مقلق أن يتسبب في زيادة أخرى".

وأضاف: "لا نريد أن نكون أشخاصا ينظرون دوما إلى الجانب المظلم للأمور، لكن يجب أن نتحلى بالواقعية.. لذلك علينا أن ننظر بعناية إلى ما سيحدث خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك بهذه الأعداد قبل أن تبدأوا في الوصول لتلك الحاجة القابلة للفهم للتخفيف من قيود معينة".

وقال آندي سلافيت، كبير مستشاري فريق البيت الأبيض لمواجهة "كوفيد- 19": "لا يمكننا أن نقول ذلك بعبارات أقوى: نعتقد أنه من الخطأ أن نرفع قدمنا ​​عن دواسة الوقود في وقت مبكر للغاية، خاصة في ظل الإسراع في ​​جهودنا في التطعيم حاليا".

المصدر: صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا