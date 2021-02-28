"شخصية غير مرغوب فيها".. سفيرة الاتحاد الأوروبي تغادر فنزويلا يوم الثلاثاء

تغادر سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى فنزويلا إيزابيل بريلانتي، البلاد يوم الثلاثاء بعدما أعلنت الحكومة الفنزويلية أنها "شخص غير مرغوب فيه"، وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي وكالة "أ ف ب".

وكانت كراكاس قد أعلنت الأربعاء أنها قررت طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي البرتغالية إيزابيل بريلانتي، ردا على فرض التكتل عقوبات على 19 من كبار المسؤولين الرسميين.

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وأمهلت كراكاس السفيرة الأوروبية 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وكشف المصدر الدبلوماسي لفرانس برس أن السفيرة لن تغادر البلاد قبل يوم الثلاثاء "لأسباب لوجستية متعلقة بتوفر الرحلات الجوية" انطلاقا من كراكاس.

وتشغل بريلانتي منصب سفيرة الاتحاد الأوروبي في كراكاس منذ العام 2017.

وسبق أن أعلن مادورو طردها في 29 يونيو 2020 ردا على فرض عقوبات على مسؤولين فنزويليين، وأمهلها 72 ساعة لمغادرة البلاد، لكن بانتهاء المهلة، عادت الحكومة الفنزويلية عن قرارها مطالبة الاتحاد الأوروبي باتّخاذ "خطوات" في المقابل.

وردا على طرد سفيرته في كراكاس، أعلن الاتحاد الأوروبي سفيرة فنزويلا لديه كلاوديا ساليرنو كالديرا "شخصا غير مرغوب فيه".

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وبات العدد الإجمالي للمسؤولين والموظفين الكبار في الحكومة الفنزويلية الذين فرضت عليهم عقوبات أوروبية من بينها منع السفر إلى بلدان الاتحاد وتجميد أصولهم فيها، 55 شخصا.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية خانقة وأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها المعاصر، وهي أصبحت في العام 2017 أول دولة في أمريكا اللاتينية يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها.

ومنذ ثلاث سنوات تضاعف الولايات المتحدة الضغوط الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو الذي فاز في العام 2018 بولاية رئاسية جديدة.

المصدر: أ ف ب