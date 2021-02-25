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مادورو يوجه إنذارا إلى الاتحاد الأوروبي

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مادورو يوجه إنذارا إلى الاتحاد الأوروبي
Globallookpress Xinhua/Marcos Salgado
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن فنزويلا لن تعقد أي صفقات مع الاتحاد الأوروبي إن لم يتراجع عن سياسة العقوبات تجاه كاراكاس.

وقال مادورو يوم الأربعاء: "إنهم يتدخلون في الشؤون الداخلية وماذا ينتظرون؟ أن نشكرهم على مهاجمتنا؟ لا. كنا نبحث عن الحوار وقمنا بخطوات مهمة لعودة الحوار بين المعارضة والتشافيزية".

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وحذر الرئيس الفنزويلي الاتحاد الأوروبي: "عليكم تصحيح مساركم، أو لن تكون هناك أي صفقة معكم أو أي نوع من الحوار، لكي تعرفوا يا سادة من الاتحاد الأوروبي، أن فنزويلا تعرف كيف ترد على التهديدات مهما كان مصدرها".

ويأتي ذلك على خلفية توسيع الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد المسؤولين الفنزويليين، الذين تتهمهم بروكسل "بتقويض الديمقراطية" في فنزويلا.

وردا على ذلك طردت فنزويلا سفيرة الاتحاد الأوروبي في البلاد واستدعت سفراء 4 دول أوروبية لتسليمهم مذكرات الاحتجاج بشأن العقوبات.

المصدر: "نوفوستي"

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