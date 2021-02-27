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موقع: الجيش الأمريكي سيتسلم 400 صاروخ شبح يمكنها الوصول إلى روسيا  

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موقع: الجيش الأمريكي سيتسلم 400 صاروخ شبح يمكنها الوصول إلى روسيا  
Reuters
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قال موقع Janes، إن سلاح الجو الأمريكي سيتسلم 400 صاروخ شبح مجنح، من طراز AGM-158B JASSM-ER، يمكنها الوصول إلى الأراضي الروسية.

وذكر الموقع في مقالته، أن العقد المبرم مع شركة "لوكهيد مارتن"، ينص على إنتاج الصواريخ بحلول منتصف عام 2025.

وأشارت المقالة إلى أن استخدام صواريخ كروز من طراز، AGM-158B JASSM-ER و AGM-86C CALCM، يسمح بقصف الأهداف الاستراتيجية الرئيسية الروسية، في القطب الشمالي وأجزاء من سيبيريا.

في صيف عام 2020 الماضي، أفادت شركة Defense Express الأوكرانية، بأن التسليح الصاروخي للقاذفات الاستراتيجية الأمريكية من طراز B-52 Stratofortress، يسمح لها بقصف أهداف داخل روسيا دون دخول هذه الطائرات إلى المجال الجوي الذي تحميه بطاريات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-400".

المصدر: نوفوستي

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