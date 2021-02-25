واشنطن تدعو كافة الأطراف في أرمينيا لتجنب التصعيد

دعت وزارة الخارجية الأمريكية كافة الأطراف في أرمينيا إلى تجنب التصعيد، وطالبت العسكريين بعدم التدخل في السياسة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: "نحن على علم بالأحداث الأخيرة في أرمينيا، ونتابع تطورات الأوضاع باهتمام".

وتابع: "ندعو كافة الأطراف لضبط النفس وتجنب أي تصعيد أو عنف، ونذكر جميع الأطراف بالمبدأ الديمقراطي الأساسي الذي يفترض عدم تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية".

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وأكد أن "الولايات المتحدة تدعم بشكل ثابت العمليات الديمقراطية والمؤسسات في أرمينيا، وتواصل دعم الديمقراطية في أرمينيا وسيادتها".

وأضاف: "ندعو القادة لتسوية الخلافات بطريقة سلمية مع احترام مبدأ سيادة القانون والديمقراطية والمؤسسات"، مضيفا أن الخارجية الأمريكية لم تحدد ما إذا كانت الأحداث في أرمينيا تمثل محاولة انقلاب.

يذكر أن قادة الجيش الأرمني دعوا لاستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان في أعقاب إقالته نائب رئيس هيئة الأركان العامة. واعتبر باشينيان خطوة العسكريين محاولة انقلاب ودعا أنصاره للتظاهر تأييدا له، بينما نظمت المعارضة اعتصاما طالبت خلاله باستقالة باشينيان.

المصدر: نوفوستي