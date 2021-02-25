الأمم المتحدة تعتزم عقد اجتماع حول قضية قبرص في 27-29 أبريل

أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتريش يعتزم عقد اجتماع حول قضية قبرص في 27 – 29 أبريل المقبل في جنيف.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك يوم الأربعاء، أن الاجتماع من المقرر أن يعقد في إطار "5+1"، الذي يضم زعيمي القبارصة الأتراك واليونانيين ووزراء خارجية بريطانيا وتركيا واليونان، إضافة للأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضح دوجاريك أن هدف الاجتماع إيجاد قواسم مشتركة بين الجانبين التركي واليوناني في قبرص، ليكون من الممكن الاتفاق على حل طويل الأمد للقضية القبرصية على أساسها.

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يذكر أن آخر اجتماع ضمن الإطار المذكور عقد في عام 2017.

وفي الفترة الأخيرة يدعو القبارصة الأتراك وتركيا لتسوية قضية قبرص على أساس حل الدولتين، بينما يصر الجانب اليوناني على إقامة دولة فدرالية في قبرص.

ولا تزال جزيرة قبرص منقسمة منذ التدخل العسكري التركي في عام 1974، الذي جاء ردا على انقلاب عسكري أيد قادته انضمام الجزيرة لليونان. وتم إعلان جمهورية قبرص الشمالية التركية في شمال الجزيرة، والتي لم تعترف بها أي دولة سوى تركيا.

المصدر: "تاس"