زعيم القبارصة الأتراك: لن نتخلى عن سيادتنا ولن نعيش تحت الظلم اليوناني

أعلن أرسين تتار رئيس "جمهورية قبرص الشمالية التركية" غير المعترف بها، أن القبارصة الأتراك لن يتخلوا عن سيادتهم، وأنهم يرفضون العيش تحت "الظلم اليوناني".

ونقلت صحيفة Kibris المحلية الناطقة بالتركية عن تتار قوله، إن "الحفاظ على صفة تركيا كدولة ضامنة، وحضور القوات التركية في قبرص وسيادتنا ومساواتنا السيادية خط أحمر".

وأضاف أن التخلي عن تلك الشروط "سيعني الوجود تحت الظلم اليوناني".

وجاء ذلك في رد ضمني على تصريحات مندوب قبرص لدى الأمم المتحدة أندرياس مافرويانيس، الذي تحدث عن رفض الطرف اليوناني في قبرص مبدأ المساواة السيادية.

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إضافة إلى ذلك، أعلن زعيم القبارصة الأتراك عن رفضه لتصريحات الطرف المقابل حول أن الأتراك يمثلون أقلية في قبرص، معتبرا ذلك دليلا على "عنصرية" القبارصة اليونانيين و"رغبتهم في السيطرة" على كامل الجزيرة.

واتهم تتار زعماء القبارصة اليونانيين بتأجيج التوتر من خلال طرح "مطالب غير مقبولة".

وجدد أرسين تتار التأكيد على المطالبة بحل الدولتين لقضية قبرص، الذي يصر عليه هو كزعيم القبارصة الأتراك، والذي تحدث عنه في الفترة الأخيرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جدير بالذكر أن اليونان والجانب اليوناني من قبرص يصران على تسوية القضية القبرصية على أساس إقامة دولة فدرالية.

المصدر: تاس