الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على إسقاط "العفو الدولية" صفة "سجين الرأي" عن نافالني

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على قرار "منظمة العفو الدولية" إسقاط صفة "سجين الرأي" عن المعارض الروسي المعتقل، أليكسي نافالني، بسبب تصريحاته العنصرية.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكي، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، ردا على سؤال حول هذا التطور: "مثل ما أكدنا سابقا، نعتبر اعتقاله مغرضا سياسيا... لدى روسيا سجل هائل فيما يخص حقوق الإنسان... أما قرار منظمة العفو الدولية، علي أن أوجهكم إليها بطلب التعليق".

وأصدرت "منظمة العفو الدولية" الحقوقية، أمس الثلاثاء، قرارا بإسقاط صفة "سجين الرأي" عن نافالني بعد اطلاعها على تصريحات عنصرية محرضة على العنف أدلى بها منذ عدة سنوات.

وقالت المنظمة، في رسالة إلكترونية، إنه لا يمكنها "في ضوء المعلومات الجديدة التي طفت على السطح مؤخرا اعتبار أليكسي نافالني سجين رأي علما أنه دعا للعنف والتمييز ولم يتخل عن هذه التصريحات".

واعتقلت السلطات الروسية نافالني في 17 يناير بعد عودته لموسكو قادما من ألمانيا حيث كان يخضع لعلاج بعد تعرضه لما يصفه هو وحلفاؤه وحكومات بعض دول الاتحاد الأوروبي بمحاولة تسميمه في أكتوبر 2020.

وفي 2 فبراير أصدر القضاء الروسي حكما بسجن نافالني حوالي 3 سنوات بعد إدانته بخرق قواعد الإفراج عنه ضمن قضية فساد.

المصدر: وكالات