موسكو تصف عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب نافالني بالسيرك والعمل المخطط له سابقا

وصفت وزارة الخارجية الروسية قرار الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات ضد شخصيات روسية على خلفية قضية أليكسي نافالني، بـ"السيرك"، معتبرة أن ما يحدث أمر مخطط له مسبقا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح، اليوم الأربعاء: "إن هذا (قرار الاتحاد الأوروبي) خارج حدود أي منطق. وعندما يغيب المنطق فإن ذلك يعني أننا نتعامل مع قصة سخيفة تم التخطيط لها مسبقا مدعومة بحملة إعلامية".

يتبع ..