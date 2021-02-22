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بوريل يأمل بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراره حول روسيا متمسكا "بالروح الجماعية"

أخبار العالم

بوريل يأمل بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراره حول روسيا متمسكا
Reuters
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قال مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إنه "توجد مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، التي ترفض الوفاء بالتزاماتها الدولية".

وشدد على ضرورة اتخاذ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لقرار بشأن رد الفعل على ذلك إنطلاقا من "الروح الجماعية، وضبط النفس".

وأضاف بوريل: "من الواضح، أن روسيا دخلت في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي. في الوضع المتعلق بأليكسي نافالني، يرفض الجانب الروسي الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك رفض مراعاة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ويجب على وزراء خارجية دول الاتحاد، مناقشة كيفية الرد على ذلك. وسنفعل ذلك بروح الوحدة الجماعية وضبط النفس، وسنرى ما سيسفر عن ذلك".

المصدر: نوفوستي

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