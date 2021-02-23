ارتفاع عدد قتلى أعمال الشغب في 3 سجون بالإكوادور إلى 62 شخصا

أعلنت الشرطة في الإكوادور، مساء يوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد القتلى جراء أعمال شغب واسعة اندلعت في 3 سجون مختلفة بالبلاد إلى 62 شخصا.

وأفاد مدير مصلحة المعتقلات، إدموندو مونكايو، خلال مؤتمر صحفي أنه تم حتى الآن تسجيل مقتل 62 شخصا جراء أعمال الشغب التي اندلعت في سجون غواياس وأسواي وكوتوباكسي، بعد أن تحدثت الشرطة سابقا من 50 قتيلا.

INFORMAMOS 🚨



Ante los hechos suscitados el día de hoy en los CRS Guayas, Azuay y Cotopaxi @PoliciaEcuador se encuentra gestionando el control de los mismos. Al momento Criminalística reporta más de 50 PPL fallecidos.



Seguiremos informando... pic.twitter.com/OTbX3ziazU — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) February 23, 2021

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وأوضح مونكايو أن السلطات كلفت 800 عنصر في قوات الشرطة باحتواء الاضطرابات والسيطرة على الأوضاع في المواقع، إضافة إلى عدة مئات الضباط في الوحدات التكتيكية.

ووصفت حكومة البلد، الواقع في أمريكا الجنوبية، على لسان وزير الدولة، باتريسيو باسمينو، أعمال الشغب المستمرة منذ الاثنين بأنها "تحرك منسق من جانب منظمات إجرامية لإثارة العنف في سجون البلاد".

وسعى رئيس الإكوادور، لينين مورينو، للسيطرة على العنف بالسجون وأعلن حالة الطوارئ بها بسبب تكرار المواجهات بين العصابات الإجرامية.

المصدر: وكالات