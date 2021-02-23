مقتل أكثر من 50 شخصا بأعمال شغب في 3 سجون بالإكوادور

أفادت الشرطة في الإكوادور، مساء يوم الثلاثاء، بمقتل أكثر من 50 شخصا جراء أعمال شغب في 3 سجون بالبلاد.

وقالت الشرطة، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إنها تحاول بسط السيطرة على الاضطرابات التي اشتعلت في سجون غواياس وأسواي وكوتوباكسي، مضيفة أن خبراء الجريمة ذكروا أن هذه الأحداث أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 50 شخصا.

INFORMAMOS 🚨



Ante los hechos suscitados el día de hoy en los CRS Guayas, Azuay y Cotopaxi @PoliciaEcuador se encuentra gestionando el control de los mismos. Al momento Criminalística reporta más de 50 PPL fallecidos.



Seguiremos informando... pic.twitter.com/OTbX3ziazU — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) February 23, 2021

ووصفت حكومة البلد الواقع في أمريكا الجنوبية أعمال الشغب هذه بأنها ناجمة عن عملية منسقة بين منظمات إجرامية.

المصدر: RT