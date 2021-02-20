الكرملين: الناتو بأعماله العدوانية يدفع روسيا لتكثيف نشاطها لحماية نفسها

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يجبر روسيا على تكثيف عملها لحماية نفسها من الأعمال العدوانية للحلف، الذي يعتبر روسيا خصما.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن "الناتو يعتبر روسيا خصما، ويقوم باستمرار بتحريك بنيته التحتية العسكرية وبنشر معداته العسكرية بالقرب من حدودنا. لذلك، يجبرنا الناتو باستمرار على تكثيف إجراءاتنا لحماية أنفسنا من الإجراءات العدوانية للحلف".

هذا وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في كلمته خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس الجمعة، إن روسيا تحاول إضعاف حلف شمال الأطلسي (الناتو) و"المشروع الأوروبي".

وزعم الرئيس الأمريكي بأن روسيا "تريد تقويض وحدة الأطلسي".

المصدر: نوفوستي