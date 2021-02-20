بايدن يتهم روسيا بالسعي لإضعاف الناتو و"المشروع الأوروبي"

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن روسيا تحاول إضعاف حلف شمال الأطلسي (ألناتو) و"المشروع الأوروبي".

وأضاف بايدن في كلمته خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أن روسيا "تريد تقويض وحدة الأطلسي"، مشيرا إلى أن "التمسك بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها أمر حيوي لأوروبا والولايات المتحدة".

كما زعم بايدن بأن روسيا تقف وراء هجمات إلكترونية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مشيرا إلى إن رد الفعل على التحركات أمر بالغ الأهمية "لحماية الأمن المشترك" للولايات المتحدة وحلفائها.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن التحدي القادم من روسيا "يختلف عن التحدي القادم من الصين، لكنه حقيقة"، وأضاف أن الحديث لا يدور عن المواجهة بين الغرب والشرق، "نريد مستقبلا تستطيع فيه كل الشعوب أن تختار طريقها بحرية دون التعرض للعنف والإكراه. لا يمكننا ولا يجب أن نعود الى المواجهة وتكتلات الحرب الباردة".

المصدر: تاس