بريطانيا تسجل 12027 إصابة و533 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 12027 إصابة و533 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 12027، مقابل 12057 في بيانات الخميس، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4095269 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 533 وفاة، مقابل 454 الخميس، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 119920 متوفيا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 16.875 مليون.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

ورصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفي ديسمبر الماضي أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها أكثر انتقالا، كما أكد أنها تعتبر أيضا أكثر فتكا.

ومع ذلك أطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، وجرى لاحقا المصادقة على مصل تنتجه شركة "موديرنا" الأمريكية.

المصدر: RT