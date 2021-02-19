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بريطانيا: إصابات كورونا الجديدة تتقلص بنسبة 3 إلى 6 بالمئة يوميا

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بريطانيا: إصابات كورونا الجديدة تتقلص بنسبة 3 إلى 6 بالمئة يوميا
Reuters /FW1F/Karishma Singh
تدابير احترازية ضد كورونا في لندن
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أفادت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، بأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد يتقلص بنسبة 3% إلى 6% كل يوم، وهو معدل انخفاض أسرع من مثيله في الأسبوع الماضي.

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وأشارت بيانات الحكومة إلى أن معدل النمو اليومي للعدوى قدر بين -6% و -3%، مقارنة مع معدل تراوح بين -5% و-2% في الأسبوع الماضي.

وتم تقدير معدل تكاثر الفيروس المعروف بـ"R" بين 0.6 و0.9، ما يعني أن كل 10 أشخاص مصابين سينقلون العدوى إلى ما بين 6 و9 أشخاص آخرين.

وأظهرت أحدث الأرقام أن ما يقرب من 17 مليون شخص في المملكة المتحدة قد تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، فيما تلقى 573724 شخصا جرعتين منه.

المصدر: "رويترز"

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