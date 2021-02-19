الكرملين: نأمل أن تسود لدى واشنطن الرؤية السليمة ولا تسلك طريق العقوبات

قال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو تتوقع أن تسود لدى واشنطن الرؤية السليمة للأوضاع، وأن لا تسلك السلطات الأمريكية طريق زيادة الضغوط من خلال العقوبات.

صرح بيسكوف بذلك في تعليقه على منشور لوكالة "بلومبرغ" حول نية إدارة الرئيس، جو بايدن، تقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن عقوبات إضافية ضد خط أنابيب غاز "السيل الشمالي -2" الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين في تصريح صحفي، اليوم الجمعة: "لا نعرف حتى الآن ما هي العقوبات، التي تحدثت عنها بلومبرغ وآخرون. ما زلنا نأمل أن تسود لدى محاورينا الرؤية السليمة للوضع، ولن نذهب أبعد من ذلك في طريق ضغط العقوبات هذا، والذي سبق وأظهر في الواقع مرارا وتكرارا عدم نجاعته".

وبحسب "بلومبرغ"، سيحدد التقرير إجراءات تقييدية جديدة ستؤثر على عدد صغير من الشركات الروسية، بينما لن تخضع الشركات الألمانية المساهمة في المشروع الروسي للعقوبات.

المصدر: نوفوستي