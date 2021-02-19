"بلومبرغ" تكشف تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة على "السيل الشمالي-2"

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن إدارة الرئيس الأمريكي ستقدم اليوم الجمعة إلى الكونغرس تقريرا بشأن فرض عقوبات إضافية على مشروع "السيل الشمالي-2"، الهادف لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا.

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وفقا لمصادر الوكالة فإن الوثيقة ستتضمن فرض قيود جديدة على عدد محدود من الشركات الروسية، كما أن العقوبات الجديدة لن تطال الشركات الألمانية، في خطوة تهدف للحفاظ على العلاقات الأمريكية مع برلين.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لا يريد فرض إجراءات تقييدية ضد ألمانيا، إذ يعتبر أنه من المهم إيجاد حل دبلوماسي للمسألة، كما أنه يرى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إصلاح الضرر الذي لحق بعلاقات واشنطن مع برلين في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي انتهج نهجا مبنيا على "أمريكا أولا".

وحسب مصادر الوكالة فإن الإدارة الأمريكية السابقة في الأسابيع الأخيرة من توليها السلطة كانت تعمل على فرض عقوبات جدية على ألمانيا، لكنها لم تنجح في تنفيذها.

و"السيل الشمالي-2" مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ تقريبا معظم المشروع، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

المصدر: تاس