مجموعة سفن روسية تتجه إلى شواطئ عمان بعد مناورات مع الأسطول الإيراني

أعلن المتحدث باسم أسطول بحر البلطيق الروسي رومان مارتوف أن سفن الأسطول أكملت برنامج تدريبات بحرية روسية إيرانية مشتركة في بحر العرب، وتوجهت إلى شواطئ عمان.

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وقال مارتوف خلال مؤتمر صحفي: "أنهت مجموعة من السفن التابعة لأسطول البلطيق مناورات مع البحرية الإيرانية، وفي ختامها تم التقاط صور للسفن المشاركة ثم أقيم حفل وداع لسفننا".

وأشار إلى أن التدريبات جرت يومي 15 و16 الجاري في خليج عمان وشمال غرب المحيط الهندي، حيث تدرب البحارة على ضرب الأهداف السطحية، وتبادلوا الإشارات خلال النهار والليل، كما أجريت مناورات مشتركة، وتدربت الطواقم على تحرير سفينة تجارية مختطفة من قبل القراصنة وغير ذلك من تمارين.

وانطلقت مجموعة سفن أسطول البلطيق المكونة من طراد "ستويكي" وناقلة "كولا" المتوسطة وقاطرة "ياكوف غريبلسكي"، في رحلة طويلة بدأتها في 16 ديسمبر 2020.

المصدر: "سبوتنيك"