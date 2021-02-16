مناورات بحرية روسية إيرانية بالمحيط الهندي

تتواصل مناورات "حزام الأمان البحري" شمال المحيط الهندي، بمشاركة قطع عسكرية من الأسطولين الروسي والإيراني.

يأتي ذلك فيما حمل المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الولايات المتحدة مسؤولية وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي، واتهمها بالمماطلة. وشدد ربيعي على استعداد إيران للتراجع عن خطواتها إذا نفذت واشنطن والدول الأوروبية التزاماتها في الاتفاق. وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت أمس أن طهران ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي في الحادي والعشرين من فبراير الحالي، إذا لم ترفع العقوبات عنها، وتلتزم بقية الأطراف بالاتفاق.