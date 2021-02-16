باكستان.. اختتام مناورات "أمان" البحرية الدولية

اختتمت البحرية الباكستانية مناورات "أمان" السابعة التي تجريها كل عامين بمشاركة عشرات الدول بينها روسيا، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مكافحة القرصنة والإرهاب.

وشاركت في المناورات في بحر العرب قوات نحو 45 بلدا بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين .

وقال الناطق باسم البحرية الباكستانية خان محمود آصف لوسائل الإعلام: "الهدف من هذه التدريبات هو جمع البحرية من المنطقة ومن خارجها معا وإجراء تدريبات لتعزيز العمل المشترك، علاوة على التصدي لخطر الإرهاب والجريمة في القطاع البحري".

وأضاف أن المرحلة البحرية من التدريبات التي أجريت على مدى ستة أيام، شملت تدريبات مشتركة على مكافحة الإرهاب والقرصنة.

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

المصدر: رويترز