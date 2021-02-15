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بريطانيا.. 15.3 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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بريطانيا.. 15.3 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا
Reuters CARL RECINE
فيروس كورونا - بريطانيا
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أعلنت بريطانيا عن تلقي 15300151 مواطنا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما تبدأ الحكومة توسيع برنامجها للتطعيم ليشمل شرائح جديدة من المواطنين.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية إلى أنه تم تسجيل 320 وفاة و9756 إصابة جديدة بالفيروس.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أعلن في 8 فبراير الحالي أن بلاده وافقت على إمداد مبدئي بـ50 مليون جرعة من اللقاحات مخصصة للطفرة الجديدة من كورونا.

وقال هانكوك حينها إن "الأدلة تظهر أن الجرعات التي تم توزيعها كان لها بعض التأثير ضد الطفرات الجديدة وخاصة الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفيات".

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المصدر: "رويترز" + RT

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