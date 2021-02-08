 
مباشر

بريطانيا: جميع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد مؤهلين للحصول على لقاح كورونا

أخبار العالم

بريطانيا: جميع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد مؤهلين للحصول على لقاح كورونا
Reuters
موظفو قوة الحدود البريطانية برفقة مهاجرين، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pqao

قالت الحكومة البريطانية إن المهاجرين الذين يعيشون في البلاد سيكونون مؤهلين لتلقي لقاحات كورونا بغض النظر عما إذا كان لديهم الحق القانوني في العيش والعمل في البلاد.

إقرأ المزيد
بريطانيا تعلن تطعيم 10 ملايين شخص بالجرعة الأولى ضد كورونا
بريطانيا تعلن تطعيم 10 ملايين شخص بالجرعة الأولى ضد كورونا

وأضافت متحدثة باسم الحكومة الريطانية أنه "سيتم تقديم لقاحات فيروس كورونا مجانا لكل من يعيش في المملكة المتحدة، بغض النظر عن وضع الهجرة".

وأكدت الحكومة البريطانية أن "المرضى الذين يخضعون للتلقيح أو العلاج أو الاختبار لفيروس كورونا لا يخضعون لفحص حالة الهجرة".

ولا تعطي استراتيجية التطعيم البريطانية أولوية رسمية للمهاجرين، بل تركز بدلا من ذلك على الوصول إلى الأكبر سنا والأكثر ضعفا أولا.

وكانت مصادر إعلامية بريطانية ذكرت أن أولئك الذين يعيشون في بريطانيا والذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني سيتم تشجيعهم على التسجيل لدى طبيبهم المحلي حتى يتم تطعيمهم عندما يحين دورهم.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا