بريطانيا: جميع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد مؤهلين للحصول على لقاح كورونا

قالت الحكومة البريطانية إن المهاجرين الذين يعيشون في البلاد سيكونون مؤهلين لتلقي لقاحات كورونا بغض النظر عما إذا كان لديهم الحق القانوني في العيش والعمل في البلاد.

إقرأ المزيد

وأضافت متحدثة باسم الحكومة الريطانية أنه "سيتم تقديم لقاحات فيروس كورونا مجانا لكل من يعيش في المملكة المتحدة، بغض النظر عن وضع الهجرة".

وأكدت الحكومة البريطانية أن "المرضى الذين يخضعون للتلقيح أو العلاج أو الاختبار لفيروس كورونا لا يخضعون لفحص حالة الهجرة".

ولا تعطي استراتيجية التطعيم البريطانية أولوية رسمية للمهاجرين، بل تركز بدلا من ذلك على الوصول إلى الأكبر سنا والأكثر ضعفا أولا.

وكانت مصادر إعلامية بريطانية ذكرت أن أولئك الذين يعيشون في بريطانيا والذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني سيتم تشجيعهم على التسجيل لدى طبيبهم المحلي حتى يتم تطعيمهم عندما يحين دورهم.

المصدر: رويترز