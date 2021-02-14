الجيش الإيراني: سنجري مناورات بحرية مع روسيا قريبا

كشف الأميرال حبيب الله سياري، مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، أن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا ستجري قريبا في شمال المحيط الهندي.

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وأشار سياري إلى أن "هذه المناورات تعتبر الثانية التي تجريها إيران وروسيا في جنوب البلاد، وذلك من أجل إرساء الأمن في شمال المحيط الهندي".

وقال مساعد قائد الجيش الإيراني موضحا أهمية هذه المناورات: "عندما تجري البحرية الروسية القوية مناورات مع القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري، فإن هذه المناورات تحمل رسالة واضحة مفادها أن البحرية الإيرانية من حيث المعدات والقوى البشرية والتقنية والتكتيكات والتوجيه والقيادة والاتصال والوصول الى المعدات الحديثة بمستوى القوى البحرية العالمية".

وأضاف: "لقد واجهت بلادنا العديد من التهديدات منذ الأيام الأولى للثورة الإسلامية، ووضع الأعداء خططا مختلفة في هذا الصدد، إلا انها جميعا فشلت".

وحول قدرة إيران وقوتها على مواجهة الدول الدول "المعادية" لها، اعتبر سياري أن "سبب فشل خطط الأعداء يكمن في اقتدار نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوة الرادعة للقوات المسلحة"، مشددا على أنه "يجب على طهران أن تسعى دائما لتعزيز هذه القوة، وأن تتحرك من خلال دراسة الأفكار والأبحاث العلمية".





المصدر: "أنباء فارس"