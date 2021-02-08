إيران تعلن أنها أحبطت ضربة ضدها في آخر آيام رئاسة ترامب

قال وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، محمود علوي، إن المناورات التي قام بها جيش بلاده مؤخرا، "أحبطت مخططا لشن ضربة على إيران في آخر أيام ولاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

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وقال علوي، في حديث للتلفزيون الإيراني، مساء اليوم الاثنين: "لدينا معلومات تفيد بأن العدو كان يخطط لتوجيه ضربة إلى إيران في آخر أيام ترامب لكن مناورات قواتنا المسلحة أحبطت ذلك".

وتابع علوي: "أدرك العدو أننا سنسوي بالأرض أي منشأة تنطلق منها مقاتلاته لمهاجمة إيران".

وأردف محذرا: "سنضرب حاملات الطائرات الأمريكية في حال توجيه أي ضربة إلى إيران، وانسحاب حاملة الطائرات نيميتز إلى المحيط الهندي لم يخرجها من مرمى الصواريخ الإيرانية".

ونفذت إيران 3 مناورات عسكرية مختلفة شملت تدريبات في خليج عمان خلال أسبوعين في شهر يناير تزامنا مع عملية انتقال السلطة في الولايات المتحدة من ترامب إلى الرئيس الجديد، الديمقراطي جو بايدن، الذي تولى الرئاسة يوم 20 يناير.

المصدر: RT