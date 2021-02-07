الجيش الإيراني: مناوراتنا الأخيرة حملت رسالة واضحة للأعداء

اعتبر قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، أن المناورات العسكرية الأخيرة التي نفذتها إيران تحمل "رسالة واضحة لأعداء" بلاده.

وأشار حيدري، في كلمة ألقاها اليوم الأحد بمناسبة ذكرة الثورة الإيرانية، إلى "نجاح" مناورات "اقتدار 99" للقوات البرية والتي جرت مؤخرا في مختلف مناطق البلاد.

وأضاف أن توقيت مناورات "اقتدار 99" ومكانها وتكتيكاتها العملياتية "حملت رسالة واضحة للأعداء"، وتابع: "أوضحنا لهم من خلالها أن أي دولة تتعاون في أي عدوان محتمل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيكون مصيرها اليأس والندم".

واعتبر حيدري أن القوات المحمولة جوا وقوات الرد السريع والهجوم المتحرك والقوات الخاصة وقوات طيران الجيش المشاركة في هذه المناورات تمكنت من تنفيذ العمليات الجوية والبرية والبحرية وحتى في عمق البحر وإثبات قدراتهم الدفاعية على شواطئ خليج عمان.

المصدر: "فارس"