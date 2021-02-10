خلال لقائه نظيره العماني.. تشاووش أوغلو يؤكد دعم تركيا لوحدة وأمن دول الخليج

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن أنقرة تدعم وحدة ورخاء وأمن دول الخليج.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، في العاصمة مسقط، التي وصل إليها تشاووش أوغلو بزيارة رسمية في إطار جولته الخليجية.

وأوضح الوزير التركي أنه أجرى لقاء مثمرا مع نظيره العماني، وأنه اتفق معه على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأضاف أنه تناول البوسعيدي عددا من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وصرح وزير الخارجية التركي بأنه سيبلغ دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسلطان العماني هيثم بن طارق، لزيارة العاصمة التركية أنقرة.

وقال: "نرحب بالسياسة العمانية المستقلة والحيادية، ونؤمن بأن حكومة مسقط تعكس صوت العقل في المنطقة".

وأعرب وزير الخارجية التركي عن ارتياحه لتقارب وجهات النظر بين تركيا وسلطنة عمان حول فلسطين وسوريا وليبيا.

من جهته قال وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، إنه عقد جلسة مشاورات "مثمرة" مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف البوسعيدي: "عقدنا جلسة مشاورات إيجابية ومثمرة مع وزير الخارجية التركي، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها نحو آفاق أوسع في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية".

وتابع: "تطرق النقاش أيضا إلى عدد من قضايا المنطقة والعالم، وهناك تقارب في وجهات النظر، وتنسيق الجهود نحو إيجاد سبل لدعم الجهود السلمية لمواجهة العديد من التحديات".

وأردف: "تبادلنا أيضا الأفكار حول أنجع السبل لمكافحة فيروس كورونا، وهناك تعاون في هذا الإطار في سياق التعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء".

ومساء الثلاثاء، وصل وزير الخارجية التركي إلى سلطنة عمان قادما من الكويت، في ثاني محطات جولة خليجية تشمل أيضا قطر، وتستمر حتى 11 فبراير الجاري.

المصدر: الأناضول