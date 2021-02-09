تشاووش أوغلو يلتقي رئيس وزراء الكويت في أولى محطته الخليجية

التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، رئيس وزراء الكويت، صباح خالد الأحمد الصباح، في أولى محطات جولته الخليجية.

وفي تغريدة على تويتر، قال تشاووش أوغلو إنّ لقاءه مع رئيس الوزراء الكويتي كان مثمرا.

وأشار الوزير إلى أن البلدين حافظا على مستوى حجم التجارة بينهما رغم جائحة كورونا.

وأعرب الوزير في تغريدته عن سعادته لتنفيذ شركات المقاولات التركية لعدة مشاريع مميزة في دولة الكويت.

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، رئيس وزراء الكويت صباح خالد الأحمد الصباح، في أولى محطات جولته الخليجية

وفي تغريدة على تويتر، قال تشاووش أوغلو إنّ لقاءه مع رئيس الوزراء الكويتي كان مثمراًhttps://t.co/GPsZSXR0Tjpic.twitter.com/lV9LLWUHGk — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 9, 2021

وبحسب مصادر دبلوماسية للأناضول، من المقرر أن يلتقي تشاووش أوغلو في وقت لاحق رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم.

والتقى وزير الخارجية التركي في وقت سابق أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده، مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وبدأ تشاووش أوغلو اليوم، جولة خليجية تشمل الكويت وسلطنة عمان وقطر، وتستمر حتى 11 فبراير الجاري، وفق وزارة الخارجية التركية.

المصدر: الأناضول