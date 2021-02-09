سفينة مملوكة من اليونان بعلم جزر مارشال تتعرض لهجوم قراصنة في سواحل غرب إفريقيا

تعرضت سفينة "سي فانتوم"، المملوكة من اليونان، إلى هجوم نفذه 8 قراصنة في منطقة المياه الاقتصادية الخالصة لِساو تومي وبرانسيب، بغرب إفريقيا، في ساعة متأخرة من ليل الـ 6 من فبراير.

وقع الهجوم، وهو التاسع من نوعه خلال عام في المنطقة، على السفينة، التي كانت تحمل علم جزر مارشال قادمة من جمهورية توغو، على بعد 91 ميلا بحريا غرب سواحل باتا، في غينيا الاستوائية، وحوالي 115 ميلا قبالة ساحل الكاميرون.

طاقم السفينة، المكوّن من 18 فلبينيا ويوناني واحد، تحصن في المساحة المخصصة للأمن والسلامة عند الطوارئ وقاد سفينته باتجاه شمالي شرقي ليصل إلى ميناء مالابو في غينيا الاستوائية مساء الـ 7 من فبراير، فيما عاد القراصنة من حيث أتوا بعد فشل هجومهم، والطاقم سالم معافى، كما تقول مصادر متخصصة.

Sea Phantom was boarded off Equatorial Guinea over the weekend, @LLIntelligence reported, but the attack was unsuccessful and the vessel has arrived safely at port in Malabohttps://t.co/6WfQzNus7d — Lloyd's List Editorial (@LLEditorial) February 8, 2021

موقع "درياد غلوبل" المهتم بالشؤون البحرية والتكنولوجية يؤكد أن أحداث القرصنة والاعتداءات على السفن في مياه غرب إفريقيا ارتفعت في سنة 2020 بنسبة 12 بالمائة، مقارنة بالعام الذي سبقه.

المصدر: صحيفة "Protothema" اليونانية (بالإنجليزية)/موقع "Dryad Global" (بالإنجليزية)/موقع "Altsantiri" اليوناني