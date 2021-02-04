مركز طبي إسرائيلي: "فايزر" أظهر فعالية 92٪ بعد الجرعة الثانية

أجرى صندوق المرضى الإسرائيلي "مكابي" دراسة تقارن بين احتمال إصابة الملقحين وغير الملقحين بفيروس كورونا، وأعلن أن لقاح "فايزر" فعال بنسبة 92٪ بعد أخذ الجرعة الثانية منه.

وأوضحت رئيسة قسم المعلومات والصحة الرقمية في الصندوق عنات آكا زوهار، أن "اللقاح يظهر فعالية بنسبة 92 في المائة بعد سبعة إلى 18 يوما من تلقي الجرعة الثانية".

وأضافت: "سنستمر في مراقبة الوضع لمعرفة ما إذا كان الرقم يرتفع ويصل إلى 95 في المائة، وهو الرقم الذي تحدثت عنه شركة "فايزر".

وفي هذا السياق، كشفت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية أن 371 شخصا من أصل نحو 715 ألفا، تلقوا جرعتي لقاح "فايزر"، أصيبوا بفيروس كورونا أي بنسبة 0.04 في المائة فقط.

وحتى الآن، تلقى أكثر من ثلاثة ملايين شخص جرعتهم الأولى من اللقاح، بما في ذلك 82 في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وتم إعطاء 1.5 مليون شخصا الجرعتين.

وابتداء من الخميس ستبدأ إسرائيل في تطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما بوتيرة 200 ألف حقنة يوميا.

المصدر: "جيروزاليم بوست"