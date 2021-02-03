إسرائيل 21 ألف تلميذ و2400 مدرس أصيبوا بكورونا

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن نحو 21 ألف تلميذ و2400 مدرس أصيبوا بفيروس كورونا في إسرائيل.

وأعلنت إسرائيل الأربعاء تسجيل 7919 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 663665؛ منها 4888 حالة وفاة، وأضافت أن 1074 من مجمل الإصابات في حالة صعبة و292 مصابا على أجهزة التنفس الصناعي.

وذكرت أن عدد الإصابات النشطة بلغ 73707.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3 ملايين و236 ألفا و859 شخصا، مشيرة إلى أن إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا بلغ مليونا و855 ألفا و71 شخصا.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 2920 جنديا مصابون حاليا بفيروس كورونا، وأن 13787 جنديا في الحجر الصحي المنزلي.

المصدر: وكالات