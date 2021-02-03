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إصابة ضابطين كوريين جنوبيين في لبنان وضابط بحرية في البحرين بكورونا

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إصابة ضابطين كوريين جنوبيين في لبنان وضابط بحرية في البحرين بكورونا
Reuters Mohamed Azakir
جنود كوريون جنوبيون من قوات حفظ السلام في لبنان
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أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إصابة ضابطين من الجيش الكوري الجنوبي بمهمة حفظ سلام في لبنان، وضابط في البحرية بالبحرين، بفيروس كورونا.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم إخضاع الضابطين التابعين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لفحوصات ال"PCR"، بعد أن ثبتت إصابة عامل محلي في قاعدتهما بفيروس كورونا، وتأكدت إصابتهما يوم أمس الثلاثاء.

وقالت إن هناك ثلاثة جنود كوريين جنوبيين آخرين في نفس القاعدة، لكن نتائج اختبارهم سلبية".

وخلال بيان، أفادت الوزارة بأنه "وفقا لإرشادات قوة الأمم المتحدة، كان الاثنان في الحجر الصحي في منشأة منفصلة وتلقيا العلاج".

في حين تم التأكد من إصابة الضابط البحري الذي يعمل حاليا في القوات البحرية المشتركة (CMF) بالبحرين، بعد الاتصال بأحد زملائه الأجانب، الذي ثبت لاحقا أنه مصاب بالفيروس.

المصدر: "يونهاب"

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