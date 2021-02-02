حكومة كوريا الجنوبية تدرس ظاهرة المطاردة والعنف في المواعدة

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أنها ستجري مسحا لتقصي الحقائق بشأن المطاردة والعنف في المواعدة، كما أنها ستضع خططا لتوظيف النساء في ظل جائحة فيروس كورونا.

في خطة السياسة لعام 2021، وضعت وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة أولويتها على منع الجرائم الجنسية ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل لمساعدة النساء على الحصول على عمل ومواصلة حياتهن المهنية بطريقة أسهل.

وقالت الوزارة إن المطاردة والعنف في المواعدة سيخضعان في وقت لاحق هذا العام لأبحاثها التي تجري كل ثلاث سنوات، لمواكبة الدعوات المتزايدة لمنع مثل هذه الجرائم.

ومن أجل المراجعة والمراقبة لتنفيذ وتشغيل السياسات ذات الصلة، سيتم إنشاء قسم جديد في الوزارة في هذا العام.

وتعتزم الوزارة أيضا وضع الأساس القانوني لمعاقبة أولئك الذين يستدرجون القاصرين للاتجار بالجنس من خلال الشبكات الاجتماعية وتعزيز تعليم المراهقين لمنع الجرائم الجنسية عبر الإنترنت.

وقالت الوزارة إنها ستعلن عن إجراءات مفصلة لتعزيز توظيف النساء في الشهر المقبل من أجل دعم النساء اللائي يفقدن وظائفهن وسط جائحة فيروس كورونا ويكافحن من أجل الحصول على عمل مرة أخرى بعد الولادة.

المصدر: "يونهاب"