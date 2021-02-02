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الصين.. القبض على عصابة لتصنيع لقاحات مزيفة لفيروس كورونا

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الصين.. القبض على عصابة لتصنيع لقاحات مزيفة لفيروس كورونا
Reuters
الصين، أرشيف
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أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن الشرطة اعتقلت 80 شخصا على الأقل، وصادرت أكثر من 3000 جرعة مزيفة من لقاح كوفيد -19 كجزء من حملة لمكافحة الجرائم المتعلقة باللقاحات.

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ووفق وكالة "شينخوا" الرسمية للأنباء، كان المشتبه بهم منذ سبتمبر يعبئون مياها مالحة في قوارير ويبيعونها على أنها لقاحات.

وأضافت الوكالة أن الشرطة داهمت عدة مواقع في أنحاء بكين وفي مدن عدة منها شنغهاي وشاندونغ شرق البلاد، وضبطت فيها "أكثر من ثلاثة آلاف لقاح مزيف لفيروس كوفيد-19".

وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية أن "المشتبه بهم ربما كانوا يعتزمون إرسال اللقاحات إلى الخارج".

المصدر: رويترز

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