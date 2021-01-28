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تركيا.. تفكيك شبكة موّلت "داعش" بأكثر من 200 ألف دولار

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تركيا.. تفكيك شبكة موّلت
Reuters Huseyin Aldemir
قوات الأمن التركي - أرشيف
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كشفت السلطات الأمنية التركية أن 148 معتقلا بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" في تركيا، سلموا التنظيم 1.5 مليون ليرة تركية على شكل "تبرعات" خلال 3 سنوات.

وأفادت مصادر مطلعة بأن "هؤلاء اعتقلوا في نطاق تحقيق مكتب المدعي العام في منطقة باليكسير"، مشيرة إلى أن الإجراءات متواصلة بحق 126 من أصل 148 مشبوها تم القبض عليهم في تركيا ضمن التحقيق بتمويلهم التنظيم.

وكشفت التحقيقات أن "المشتبه بهم أرسلوا أموالا على شكل تبرعات إلى حساب MHK، المكلف بتحويل الأموال إلى أعضاء التنظيم في سوريا".

وضبطت فرق الأمن خلال عمليات البحث مواد ترمز إلى التنظيم وكتبا ووثائق تظهر حركة الأموال، فيما تتواصل الجهود لإلقاء القبض على المتهمين الـ22 الآخرين.

المصدر: "زمان التركية"

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