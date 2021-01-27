الدفاع التركية: القبض على 12 "داعشي" أحدهم مدرج على اللائحة الحمراء

أعلنت وزارة الدفاع التركية، القبض على 12 إرهابيا من تنظيم "داعش" أثناء محاولته العبور من سوريا إلى البلاد في 31 ديسمبر 2020، أحدهم مدرج على اللائحة الحمراء.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إنه تم القبض على 12 شخصا في منطقة الريحانية التابعة لولاية هطاي (جنوب)، خلال محاولة العبور بطريقة غير قانونية من سوريا إلى تركيا، بتاريخ 31 ديسمبر الماضي".

وأضافت أنه تمت إحالة هؤلاء الأشخاص إلى مديرية أمن الريحانية، حيث أفضت التحقيقات إلى أنهم أعضاء في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت إلى أنه مع التوسع في التحقيقات، تم التوصل إلى أن أحد الإرهابيين مدرج على "اللائحة الحمراء" للمطلوبين.

المصدر: الأناضول