متحدث باسم عائلة الملياردير المكسيكي كارلوس سليم يكشف عن حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

نقل الملياردير المكسيكي كارلوس سليم، أحد أغنى رجال العالم إلى المستشفى لإصابته بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن متحدث باسم عائلته، موضحا أنه في حالة جيدة.

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وقال ارتورو إلياس أيوب لوكالة "فرانس برس" إن الملياردير البالغ من العمر 80 عاما "أدخل إلى المستشفى للمراقبة فقط ويتمتع بصحة جيدة جدا".

وكان كارلوس سليم ضومط نجل الملياردير الذي يعمل في قطاع الاتصالات، كتب في تغريدة على "تويتر" الاثنين أن والده يعالج من كوفيد-19 ويعاني من أعراض خفيفة.

وقال إنه "في حالة جيدة جدا ويحرز تقدما كبيرا في مقاومة الفيروس بعد أكثر من أسبوع من الأعراض الطفيفة".

وتقدر ثروة سليم وعائلته حيث يملكون مجموعة الاتصالات العملاقة "أمريكا موفيل" بنحو 58,5 مليار دولار، حسب مجلة "فوربس" ما يجعله أغنى رجل في أمريكا اللاتينية.

وهو يساهم عبر مؤسسته في تمويل الإنتاج المشترك في المكسيك والأرجنتين للقاح فيروس كورونا الذي طورته "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد لتوزيعه في أمريكا اللاتينية.

المصدر: "فرانس برس"