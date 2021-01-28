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بلينكن يبحث مع ستولتنبيرغ "تكييف الناتو مع الواقع الاستراتيجي الجديد"

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بلينكن يبحث مع ستولتنبيرغ
Reuters POOL
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بحث وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ تكييف الحلف مع "الواقع الاستراتيجي الجديد" والتحضير لقمته المقبلة.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب الاتصال الهاتفي يوم الأربعاء، أن بلينكن أكد لستولتنبيرغ تمسك الإدارة الأمريكية الجديدة "بتعزيز وتفعيل التحالف العابر للأطلسي".

وبحث الجانبان تقرير "الناتو-2030"، بما يساهم في "إرساء الأساس المتين لتكييف الحلف مع الواقع الاستراتيجي الجديد"، حسب البيان.

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واتفق الجانبان على مناقشة موعد انعقاد قمة الناتو في النصف الأول من العام الجاري.

يذكر أن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن قمة الناتو ستعقد في مارس المقبل في بروكسل، لكن الحلف لم يعلن عن موعدها رسميا بعد.

وسبق لينس ستولتنبيرغ أن أجرى اتصالا هاتفيا مع كل من وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستين والرئيس الأمريكي جو بايدن.

المصدر: "تاس"

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