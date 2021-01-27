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بايدن يجدد التزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي لحلف الناتو

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بايدن يجدد التزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي لحلف الناتو
Reuters
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن تحدث مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ، مجددا التزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي بموجب المادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي.

وشكر بايدن لستولتنبيرغ على قيادته الحازمة للتحالف ونقل عزمه على التشاور والعمل مع الحلفاء بشأن مجموعة كاملة من المخاوف الأمنية المشتركة، بما في ذلك أفغانستان وإيران وروسيا.

وجدد بايدن التزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي بموجب المادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي وشدد على التزامه بتعزيز الأمن عبر الأطلسي، كما أكد أهمية القيم المشتركة والقدرات لتعزيز الردع ومعالجة المعاهدات الجديدة، بما في ذلك تغير المناخ والأمن الصحي العالمي.

المصدر: RT

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