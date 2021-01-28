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بلينكن: من مصلحة أمريكا التعاون مع الصين في ملفات مثل مكافحة التغير المناخي

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بلينكن: من مصلحة أمريكا التعاون مع الصين في ملفات مثل مكافحة التغير المناخي
Reuters CARLOS BARRIA
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إن من مصلحة الولايات المتحدة التعاون مع الصين في ملفات مثل مكافحة التغير المناخي.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي أن حكمه على أن الصين ارتكبت "إبادة جماعية" بحق المسلمين الأويغور في منطقة شينجيانغ لم يتغير.

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو قد اتهم الصين بارتكاب "الإبادة الجماعية" تجاه الأيغور في إقليم شينجيانغ، الأمر الذي رفضته بكين، قائلة إن هذا الاتهام "خاطئ"، وإن واشنطن تستغل هذا الملف للتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

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وسبق لإدارة الرئيس دونالد ترامب أن فرضت عقوبات على الصين بسبب تعاملها مع الأيغور في إقليم شينجيانع.

وبعد تولي إدارة الرئيس الجديد جو بايدن المهام في 20 يناير الجاري، أعلنت الولايات المتحدة عن إعادة النظر في سياسات إدارة ترامب. وأكد البيت الأبيض أن بايدن سيتعامل مع الصين "بمنهج الصبر".

المصدر: "رويترز" + RT

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