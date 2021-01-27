الصين: ما يسمى إبادة جماعية في شينجيانغ "مسرحية هزلية"

قال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن ما يسمى بـ"الإبادة الجماعية" في شينجيانغ "اتهام خاطئ تماما ومسرحية هزلية تهدف إلى تشويه وتدنيس صورة الصين".

وجاءت تصريحات تشاو خلال مؤتمر صحفي عندما طلب منه التعليق على تقارير نشرتها وسائل إعلام تفيد بأن مسؤولا كبيرا بوزارة الخارجية اليابانية قال حديثا إن حكومة بلاده لا تعتقد أن الصين ارتكبت "إبادة جماعية" في شينجيانغ.

وأضاف تشاو "نعتقد أن الأغلبية الساحقة من دول العالم لديها نظرة صائبة، حيث إن لديهم تقديرا موضوعيا وعادلا لتنمية شينجيانغ وسياسة الحكومة الصينية بشأن جعل شينجيانغ مكانا يتمتع بالاستقرار والرخاء".

واتهمت بكين في وقت سابق سياسيين أمريكيين باختلاق أنباء بشأن العمالة القسرية في منطقة شينجيانغ شمال غربي الصين، وذلك بعدما حظرت واشنطن واردات القطن ومنتجاته من مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء.

وتنفي الصين إساءة معاملة مسلمي الأويغور في شينجيانغ، وتقول إن المعسكرات هناك لا تعدو أن تكون "مراكز للتدريب المهني لمحاربة التطرف".

المصدر: "شينخوا" + RT