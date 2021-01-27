بعد تمديد "ستارت 3".. الكرملين يرجح إمكانية بقاء روسيا ضمن "السماء المفتوحة"

لم يستبعد الكرملين إمكانية أن تراجع روسيا قرار الانسحاب من معاهدة "السماء المفتوحة" تبعا للولايات المتحدة، بعد اتفاق الدولتين على تمديد معاهدة "ستارت 3".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء إلى أن فترة زمنية لا تزال متوفرة قبل انسحاب روسيا فعليا من "السماء المفتوحة"، مؤكدا أن الفرصة لا تزال قائمة لمواصلة الحوار بشأن مصير هذه المعاهدة إن كانت الولايات المتحدة مستعدة لذلك.

وأكد المتحدث على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد في أول مكالمة مع نظيره الأمريكي الجديد جو بايدن، على أن موسكو، بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من "السماء المفتوحة"، بحثت عن سبل للبقاء ضمن هذه المعاهدة لكن هذه المساعي لم تتوج بنجاح ولم تؤد المفاوضات مع الأوروبيين إلى أي نتائج إيجابية، ما دفع الجانب الروسي إلى إطلاق عملية الانسحاب أيضا.

وأعلنت الخارجية الروسية في 15 يناير الجاري عن بدء إجراءات الانسحاب من معاهدة "السماء المفتوحة" التي تضم أكثر من 30 دولة وتسمح بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دورا مباشرا في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.

وأصبحت هذه المعاهدة ثالث اتفاقية دولية في مجال الرقابة على الأسلحة تركها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من جانب واحد، بعد الاتفاق النووي مع إيران ومعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987.

المصدر: "نوفوستي"